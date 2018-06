Ci sono gli occhi del Frosinone su Andrej Galabinov.

L’attaccante bulgaro è in uscita dal Genoa che non ha intenzione di trattenerlo dopo una stagione in chiaroscuro con soli tre gol in realizzati in 21 partite.

Per la squadra di Longo, neopromossa in serie A, Galabinov potrebbe essere il profilo ideale per fare la staffetta in avanti con il sempre affidabile Dionisi.

SPORTAL.IT | 27-06-2018 14:40