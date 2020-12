Suarez da record all'Atletico Madrid: eguagliato Falcao

Anche oggi l’Atletico Madrid ha timbrato una vittoria in Liga (contro il Getafe) e anche oggi Luis Suarez è riuscito a lasciare il suo segno con un gol. Il bomber uruguaiano è diventato un autentico fattore per i Colchoneros e li sta guidando alla vetta della Liga.

Con il gol odierno contro il Getafe, decisivo per la vittoria per 1-0, Luis Suarez ha eguagliato il record di Radamael Falcao, che alla sua prima esperienza con l’Atletico Madrid nel 2011 segnò anche lui 8 gol nelle sue prime 11 partite a Madrid.

Si tratta di un record in questo secolo per l’Atletico Madrid. Luis Suarez, e questo certo non è una sorpresa, ha allungato la lista di grandi attaccanti avuti dall’Atletico negli ultimi anni, seguendo giocatori del calibro di Falcao, Aguero, Forlan e Fernando Torres.

L’Atletico Madrid è quindi primo in classifica in Liga ed ha anche una partita in meno rispetto alle concorrenti più agguerrite.

OMNISPORT | 30-12-2020 22:05