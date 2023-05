Sudtirol, Bisoli: "Non ci fermiamo qui"

Il tecnico dopo la qualificazione per la semifinale playoff: "Ragazzi stupendi"

26-05-2023 23:11

Il tecnico del Sudtirol Pierpaolo Bisoli a Sky ha elogiato la sua squadra per la vittoria ai playoff contro la Reggina: “Ho un gruppo di ragazzi stupendo, ho trovato un ambiente fantastico nel quale abbiamo fatto un capolavoro, ma non ci accontentiamo. Troveremo un ostico avversario, il Bari, ma anche loro troveranno pane per i loro denti, perché il SudTirol non molla mai”.

“Tutto ora è ancora più bello da giocare, la società ci sta vicino e anche il Ds ci supporta: è da novembre che siamo nei playoff, ora ce li giochiamo. Lunedì torneremo in campo e cercheremo di fare un altro piccolo miracolo, non ci fermiamo”.

“Voglio dedicare alla mia famiglia questa vittoria, che dedico anche al popolo della Romagna, che in questo momento merita tutto il sostegno dell’Italia”.