Tutto pronto a Glendale, Arizona, per la finalissima fra Philadelphia e Kansas City, che si disputerà nella notte tra domenica e lunedì. Ecco i dettagli dell'evento.

10-02-2023 09:25

È l’evento sportivo, ma non solo, più atteso dell’anno. Il grande momento del Super Bowl è infatti ormai arrivato. Nella notte tra domenica e lunedì si disputerà l’atteso incontro fra Philadelphia Eagles e Kansas City Chiefs, con le due squadre che si contenderanno l’edizione numero 57 dallo State Farm Stadium di Glendale, città nella periferia di Phoenix, nello stato dell’Arizona. Uno spettacolo attesissimo.

Super Bowl LVII, il match fra Philadelphia e Kansas City

La notte del Super Bowl è più di una semplice partita di football americano, ma per le due squadre coinvolte il campo sarà di sicuro la parte principale. Come ogni anno, la finalissima della stagione NFL viene giocata dalla vincente della National Football Conference, quest’anno i Philadelphia Eagles di Jalen Hurts, e quella dell’American Football Challenge, in quest’edizione i Kansas City Chiefs di Patrick Mahomes.

Il calcio d’inizio del Super Bowl LVII sarà alle 0:30 italiane della notte tra domenica 12 e lunedì 13 febbraio. Con la partita che tornerà a giocarsi nell’ex University of Phoenix Stadium, dopo l’edizione 42 vinta dai New York Giants e la 49 portata a casa dai New England Patriots. Quarta presenza al Super Bowl per Philadelphia, che ne ha vinto uno solo. Quinta apparizione per Kansas City, che ne ha vinti due.

Super Bowl LVII, la particolare sfida tra i fratelli Kelce

I due giocatori più importanti sono di sicuro i quarterback: Hurts per gli Eagles, Mahomes per i Chiefs. Ma ci sarà in questo Super Bowl anche una sfida particolare tra i fratelli Kelce sotto gli occhi di mamma Donna. Jason è centro di Philadelphia, Travis è tight end di Kansas City. Hanno già vinto un Super Bowl a testa con le loro squadre di recente: Philadelphia cinque anni fa, Kansas City tre. Ma ora uno dei due raddoppierà.

I giocatori dovranno arrivare preparati a questa sfida, anche grazie a delle diete particolari. Come quella del right tackle di Philadelphia, Lane Johnson, che ogni giorno assume 5500 calorie assumendo un concentrato di carne, brodo, uova, riso e peperoni. Servirà anche questo per aggiudicarsi il Vince Lombardi Trophy, dedicato al compianto allenatore dei Green Bay Packers, vincitore di cinque Super Bowl negli anni ’60.

Super Bowl LVII, all’Halftime Show ci sarà Rihanna

Il Super Bowl ha un’origine particolare. Il nome è stato ideato da Lamar Hunt, storico proprietario dei Chiefs. Suo figlio giocava a un certo Super Ball e lui decise di cambiare l’ultima parola in Bowl, ciotola. Come sempre non ci sarà solo il match, ma un vero e proprio spettacolo con l’atteso Halftime Show. Durante l’intervallo si esibirà infatti Rihanna, con un concerto che durerà circa 15 minuti.

Oltre alla musica, ci sarà grande spazio per la pubblicità. Gli spot durante il Super Bowl sono i più ambiti dalle grandi aziende, che anche per soli sette secondi sono state disposte a spendere 30 milioni di dollari. Insomma, è ormai tutto pronto per la sfida all’ultimo touchdown fra i Philadelphia Eagles e i Kansas City Chiefs. Nella notte tra domenica e lunedì, calcio d’inizio alle 0:30, in diretta su Rai2 e su Dazn.

