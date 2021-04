Super Lega: altri tre club pronti ad aderire

La Super Lega corre veloce. Dopo l’ufficializzazione dei primi 12 top club fondatori (Juventus, Milan e Inter, oltre a Arsenal, Atletico Madrid, Chelsea, Barcellona Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid e Tottenham), si parla già di chi potrebbe aderire nei prossimi giorni.

Secondo il Daily Mail, il Bayern Monaco starebbe riflettendo sul da farsi e potrebbe dare il proprio ok nei prossimi giorni. In corsa per entrare nella ricca Super Lega ci sarebbero anche Lipsia e Porto. Al momento, il PSG sarebbe fermo nella sua decisione di non far parte della Super Lega.

OMNISPORT | 19-04-2021 08:39