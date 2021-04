Super Lega, Marotta non sapeva niente? Bufera social

La prima società italiana a tirarsi fuori dal progetto SuperLega è stata l’Inter. Per ora si tratta solo di fonti vicine al club nerazzurro che hanno fatto sapere che “Il progetto della Superlega allo stato attuale non è più ritenuto di nostro interesse” ma a breve dovrebbe arrivare anche l’ufficialità. E probabilmente non è un caso. Sostiene infatti Fabio Ravezzani che l’adesione dell’Inter fosse un’idea esclusiva di Zhang, una decisione presa all’insaputa di tutti.

Ravezzani dice che Marotta non ne sapeva niente

Scrive su twitter il giornalista di TeleLombardia: “Pare (e mi sembra verosimile) che Marotta fosse all’oscuro del progetto SuperLeague concordato da Agnelli direttamente con Zhang, presidente molto attivo sui social solo quando l’Inter vince, ma che si guarda bene dall’esprimersi sul pessimo momento economico che vive il club”.

Sui social c’è chi chiede le dimissioni di Marotta

Scoppia la bufera sui social e fioccano i commenti: “E perché Cairo dovrebbe attaccare Marotta così apertamente se è un’idea di Zhang, e non ha attaccato l’Inter stessa? Inoltre che serve tenere un Responsabile come Marotta se poi dialoga in prima persona il presidente che vive in altro continente e si è sempre detto essere assente?” o anche: “Personalmente penso impossibile che un dirigente importante come lui fosse all’oscuro di tutto, se così fosse le dimissioni mi sembrano dovute”.

C’è chi ipotizza: “Sbaglierò ma capto nell’aria diversi segnali di addio del suo Marotta/Conte dopo lo scudetto…” o anche: “Mi perdoni Direttore ma che l’AD di una società sia all’oscuro delle azioni della stessa fa abbastanza ridere e comunque non darebbe, comunque, una gran idea del lavoro svolto dallo stesso. Mi sembra la carezza degli “amici”..”

Il web è un fiume in piena: “Quindi siamo già al salvataggio di Marotta ingannato dal cattivo Agnelli? Come con l’operazione CR7? Se non era al corrente, ancora una volta, forse dovrebbe cambiare mestiere e trovarsi dei capi che gli danno fiducia…ha potenziale il ragazzo!” e ancora: “Se fosse vero sarebbe gravissimo. Come possono i dirigenti dell’Inter accettare un tale comportamento?” e infine: “Fosse così, dovrebbe andarsene oggi stesso per mancanza di rispetto e fiducia da parte della proprietà”.

