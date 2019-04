Super Rugby, l'undicesima giornata in breve

Superato il giro di boa di metà stagione, il Super Rugby chiude il mese di aprile con l'undicesima giornata, caratterizzata da sei partite in programma tra venerdì 26 e sabato 27.

Il risultato più sorprendente del fine settimana è la vittoria degli Sharks a Sydney, contro gli Waratahs, per 23-15: a spostare la lancetta del match verso i sudafricani è soprattutto l'espulsione del seconda linea australiano Jed Holloway ad inizio secondo tempo, seguita poco dopo dalla meta dell'allungo decisivo firmata da Andre Esterhiuzen. Gli Sharks tornano così in testa alla conference sudafricana, approfittando della contemporanea sconfitta dei Bulls, caduti a Città del Capo nel derby sudafricano contro gli Stormers (24-23 il risultato finale). I 'Tahs, da parte loro, mancano invece l'aggancio in classifica ai Rebels, fermi per il turno di riposo assieme ai Reds e ai Blues.

Continuano intanto a scalare la graduatoria i Jaguares, che dopo la giornata di riposo tornano a giocare in casa e battono 20-15 i Brumbies, al termine di una partita combattuta: le mete dei nazionali Matias Orlando e Agustin Creevy, cui si aggiunge la buona prestazione del giovane mediano Domingo Miotti, consentono agli argentini di entrare in zona playoff, più precisamente al sesto posto complessivo della classifica globale (a al terzo del combattutissimo girone sudafricano, che al momento manderebbe alla fase finale ben quattro delle cinque componenti).

Vittorie senza discussione, infine, nelle restanti tre partite di questa giornata: i Crusaders, spinti da due mete di un dominante Sevu Reece, superano 36-10 i Lions, gli Highlanders battono fuori casa i Sunwolves con un perentorio 52-0 (otto mete totali, due di Tevita Li), e infine gli Hurricanes battono 47-19 i Chiefs, grazie all'ottima prova di un Jordie Barrett già in forma mondiale.

Classifiche

Australian Conference: Rebels* 24, Waratahs* 20, Brumbies 20, Reds* 18, Sunwolves 11.

New Zealand Conference: Crusaders 39, Hurricanes 32, Highlanders 23, Blues* 20, Chiefs 17.

South African Conference: Sharks 26, Bulls* 24, Jaguares* 23, Stormers 23, Lions 22.

Con l’asterisco (*) sono contrassegnate le squadre che hanno giocato 9 partite anziché 10.

SPORTAL.IT | 29-04-2019 16:20