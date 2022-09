Superbike, Bautista: "Il mio pensiero su Rea non cambia"

22-09-2022 18:02

È il weekend del GP di Barcellona per il Mondiale Superbike. Appuntamento a cui Alvaro Bautista si presenta in testa alla classifica con 30 punti di vantaggio sul campione in carica Toprak Razgatlioglu e 47 su Jonathan Rea. Il ducatista ha però perso parecchio nell’ultimo round in Francia a Magny-Cours per colpa di un incidente con lo stesso pilota della Kawasaki.

Contatto di gara su cui Bautista non ha il benché minimo dubbio: “Il mio pensiero sull’incidente avuto in Francia con Rea non cambia. Ho già detto ciò che avevo da dire, ora dobbiamo guardare avanti”. Il pilota Ducati vuole così pensare ora solo a Barcellona: “Dobbiamo lavorare bene dal venerdì, rimanere sempre concentrati per ottenere il massimo risultato e non commettere errori”.