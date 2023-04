Superbike – Bautista si prende anche la SuperPole Race di Assen

Nel Gran Premio d’Olanda il pilota spagnolo fa il bis dopo il trionfo di ieri in Gara 1 ed è l’unico che riesce a rompere gli equilibri di una gara piuttosto lineare.

23-04-2023 12:08

Ancora Alvaro Bautista: è lui il dominatore assoluto di stagione ed è lui a prendersi il successo nella SuperPole Race di Assen. Dopo aver già trionfato nella giornata di ieri, sabato, in Gara-1, il pilota della Ducati si è ripetuto in quella odierna, mettendo in fila tutti i rivali.

Grazie al vantaggio di 916 millesimi è riuscito a tenere a bada Jonathan Rea (Kawasaki), mentre la terza piazza se l’è presa Toprak Razgatlioglu (Yamaha) staccato di 1.757 millesimi.

Ora massima concentrazione su Gara-2 in partenza alle ore 14. Nel frattempo Bautista vola in classifica generale con 149 punti, seguono Razgatlioglu (98 punti) e Locatelli (88 punti).