Superbike, Donington: Grande rimonta di Razgatlioglu! Rea 2° e battuto

Bellissima rimonta per il turco della Yamaha Toprak Razgatlioglu, che partito 13° in Gara-1 sul circuito britannico di Donington riesce a sfruttare il miglioramento delle condizioni del tracciato, ancora un po’ bagnato dopo la pioggia della mattina, per mettere dietro le due Kawasaki del Campione del mondo in carica Jonahtan Rea e di Alex Lowes.

Casella numero quattro per Tom Sykes, quinto van der Mark che precede la Honda di Leon Haslam, Garrett Gerloff, Alvaro Bautista e Lucas Mahias. Chiude la top ten Axel Bassani autore di una bella gara e migliore Ducati in pista dopo la caduta di Redding ad inizio gara e il dodicesimo posto di Michael Ruben Rinaldi.

Non bella la caduta dell’italiano Andrea Locatelli quando mancavano 17 giri alla fine, fortunatamente senza conseguenze.

Ecco la classifica finale di Gara-1 a Donington:

1. T. Razgatlioglu (Tur – Yamaha) 34’36″377

2. J. Rea (GB – Kawasaki) +2.419

3. A. Lowes (GB – Kawasaki) +12.261

4. T. Sykes (GB – Bmw) +14.625

5. M. van der Mark (Ola – Bmw) +16.447

6. L. Haslam (GB – Honda) +17.028

7. G. Gerloff (Usa – Yamaha) +33.345

8. A. Bautista (Spa – Honda) +37.385

9. L. Mahias (Fra – Kawasaki) +43.566

10. A. Bassani (Ita – Ducati) +43.836

La classifica piloti dopo Gara-1:

1. J. Rea (GB – Kawasaki), 169 punti

2. T. Razgatlioglu (Tur – Yamaha), 154

3. S. Redding (GB – Ducati), 104

4. A. Lowes (GB – Kawasaki), 104

5. M. Rinaldi (Ita – Ducati), 86

6. G. Gerloff (Usa – Yamaha), 68

7. T. Sykes (GB – Bmw), 64

8. M. van der Mark (Ola – Bmw), 63

9. C. Davies (GB – Ducati), 53

10. A. Bautista (Spa – Honda), 51

OMNISPORT | 03-07-2021 16:40