Superbike, Gara 1 Gp Olanda: Bautista irrefrenabile

Vince la prova pur essendo partito in quarta posizione a causa della penalità; al secondo posto si piazza Rea

22-04-2023 14:54

La Ducati di Alvaro Bautista è imprendibile e taglia per prima il traguardo nella gara 1 di Superbike ad Assen, in Olanda. Pur essendo partito in quarta posizione a causa della penalità, Bautista non ci ha messo molto a prendere la testa, per poi allungare su Rea e Razgatlioglu, che si sono piazzati rispettivamente in seconda e terza posizione a 3.184 e 3.891. Per la Ducati di Bautista, quest’anno, è la sesta affermazione su sette gare. Buona la prestazione di Locatelli che si piazza quarto e precede Bassani, quinto. Petrucci chiude nono, Rinaldi 15esimo e Baldassarri 16esimo.