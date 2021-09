Superbike, GP di Catalogna: Rinaldi trionfa in gara-2, Razgatlioglu torna leader

Capolavoro di Michael Ruben Rinaldi in gara-2 del Gran Premio di Catalogna del Mondiale Superbike. Il 25enne riminese della Ducati aruba.it sul circuito di Montmelò ha vinto la terza gara stagionale, la quarta in carriera, superando a cinque giri dalla fine e lasciando sul posto il turco della Yamaha Toprak Razgatlioglu. La corsa è ripresa da capo dopo essere stata interrotta una prima volta per una caduta del britannico della Kawasaki ufficiale Alex Lowes e del neozelandese della verdona del team Pedercini Lachlan Epis.

Terza posizione per il compagno di squadra di Rinaldi, il britannico Scott Redding, quarto lo spagnolo della Honda HRC Alvaro Bautista, quinto Andrea Locatelli con l’altra la Yamaha. Sesto il nordirlandese della Kawasaki sei volte campione del mondo Jonathan Rea, che perde nuovamente la leadership del mondiale dato che Razgatlioglu lo sopravanza di un solo punto, mentre Redding è terzo a 60 punti dal turco. Il prossimo weekend si correrà di nuovo in Spagna ma in Andalusia, sul circuito di Jerez de la Frontera.

OMNISPORT | 19-09-2021 16:47