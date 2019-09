Superbike, Jonathan Rea campione del mondo

Jonathan Rea vince gara due a Magny Cours, la sua dodicesima in questa stagione, e conquista il titolo mondiale di Superbike per la quinta volta nella sua carriera, diventando così il centauro più vittorioso della storia delle derivate di serie. Sul podio con lui van der Mark e Alex Lowes.

Rea finora ha vinto in Sbk 83 volte, 34 in più di Carl Fogarty. Rea ha raggiunto "Re Carl" in Gara 2 a Imola l'anno scorso. In termini di importanza per il brand Kawasaki in cinque anni con la casa costruttrice ha conquistato 68 vittorie, il 49% di successi ottenuti da Kawasaki nella sua presenza in WorldSBK.

SPORTAL.IT | 29-09-2019 16:29