Superbike: Razgatlioglu il più veloce nelle libere in Repubblica Ceca

29-07-2022 17:26

Il turco campione del mondo in carica Toprak Razgatlioglu della Yamaha è stato il più veloce nel computo delle due sessioni di prove libere a Most, in Repubblica Ceca, sesto appuntamento stagionale del mondiale Superbike, facendo segnare il tempo di 1’31”506 e precedendo di 223 millesimi il britannico Scott Redding della BMW. Terzo a 314 millesimi Michael Ruben Rinaldi della Ducati Aruba.it seguito dallo spagnolo suo compagno di squadra e leader del mondiale Alvaro Bautista. Quinto il britannico sei volte iridato Jonathan Rea della Kawasaki.