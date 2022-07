Superbike, Rea: "Mi aspetto di fare bene a Most"

26-07-2022 14:04

Il Mondiale Superbike si appresta a vivere l’ultimo round prima della pausa estiva con il GP della Repubblica Ceca sulla pista di Most, entrata in calendario un anno fa. Non era stato un grande weekend per Jonathan Rea, che intende ora fare meglio per recuperare i 17 punti di distacco in campionato da Alvaro Bautista.

Il pilota della Kawasaki ha parlato del prossimo round a Speedweek.com: “La scorsa stagione Most era una pista nuova per tutti e abbiamo dovuto imparare molto – così Rea -. Non avevamo provato per nulla lì, sono convinto sia stato stato un weekend più difficile del previsto anche per questa ragione”.

“Con i dati che abbiamo raccolto nel 2021 e i miglioramenti apportati alla Ninja, mi aspetto di essere molto competitivo – ha aggiunto Rea -. Most precederà la pausa estiva, è importante andare in vacanza con un buon feeling e un po’ di grinta”.