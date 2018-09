Il River Plate passa alla Bombonera e vince 2-0 il Superclasico contro il Boca Juniors.

Un gol per tempo per i biancorossi, a segno con Martinez e Scocco, e capaci di fare proprio il match più sentito d’Argentina per la terza volta di fila.

Un successo molto importante anche a livello di classifica per gli uomini di Gallardo, che salgono a quota 10: agganciati proprio gli Xeneizes, a -4 dalla vetta, occupata dal sorprendente Atletico Tucuman.

SPORTAL.IT | 24-09-2018 09:05