Supercoppa a Milano il 5 gennaio, slitta Juve-Napoli, caos sui social

26-10-2021 08:38

Non c’è Juve-Napoli senza polemiche e cambi di data. Sembra quasi una condanna, da due anni a questa parte. Se nella passata stagione ci si misero il Covid, le Asl e il Coni quest’anno il problema si chiama Supercoppa Italiana che porterà allo slittamento del match tra bianconeri e azzurri. La questione è intricata: manca ancora la data ufficiale per la Supercoppa tra l’Inter vincitrice dello scudetto e la Juve che ha vinto la coppa Italia perché si aspettava l’offerta sui diritti tv della serie A dall’Arabia in cambio della Supercoppa da giocare in casa loro. Visto lo stallo la Lega sta pensando di far giocare la partita a Milano il 5 gennaio.

Juve-Napoli si dovrebbe giocare a febbraio, a Coppa d’Africa terminata

L’ad De Siervo sta pensando quindi alla finestra che riapre il campionato dopo la sosta di Natale. Una finestra in cui però è prevista proprio Juventus-Napoli che dovrebbe slittare. Ci sarebbe un’altra finestra a gennaio, ma sarebbe difficile convincere il Napoli a giocare nelle date libere dalla Coppa Italia. Più facile che la partita scivoli a metà febbraio. Quando Spalletti ritroverebbe Koulibaly, Anguissa e Osimhen impegnati in Coppa d’Africa teoricamente fino al 6 febbraio. Manca solo l’ufficialità ma la data del 5 gennaio appare certa.

Tifosi della Juve furiosi anche per la sede della Supercoppa

Fioccano polemiche sul doppio binario: da un lato colpisce che si giochi in casa della vincente del campionato, cosa mai successa nel recente passato, dall’altro si pensa a un favoritismo nei confronti del Napoli per la vicenda coppa d’Africa: “Ovviamente, quando fa comodo al Napoli, e ci mancherebbe che sua maestà De Laurentiis e il branco di piagnoni possano giocare senza i giocatori impegnati in coppa d’africa. Almeno non impiegheranno le ASL come lo scorso anno, tiriamo un sospiro di sollievo” o anche: “Non capisco perché la super coppa non possa essere la prima partita della stagione, dato che rappresenta i vincitori della passata….”.

Il web è un fiume in piena: “Ecco la vera Calciopoli; per il mero interesse di una sola parte vengono sconvolti anche i calendari. Sarebbe interessante tirare fuori qualche intercettazione telefonica nel triangolo Roma-Napoli-Milano, chissà quante porcherie uscirebbero fuori..” oppure: “Dopo il rinvio della ASL abbiamo il rinvio par il Cinepanettone, VENGHINO SIGNORI VENGHINO…. La lega è di Agnelli e meno male”.

C’è chi scrive: “Direi anche di partire 1-0 per l’Inter per “risarcire il rigore”! E mi raccomando col Napoli rinviare finché non sono tornati tutti i giocatori dalla Coppa D’Africa” e infine: “Due porcate in una, la Juve 9 scudetti consecutivi non ha giocato 1 Supercoppa a Torino, rinvio della partita col Napoli… complimenti, dopo le polemiche per un rigore concesso grazie var completiamo la settimana”

