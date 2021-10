L'Arabia Saudita vuole la Supercoppa Italia e un cambio di format

15-10-2021 15:15

L’Arabia Saudita avanza una proposta per far giocare la Supercoppa Italiana sul proprio territorio. Un’offerta che vale circa 200 milioni spalmati in sei anni nelle casse della federazione, che però comporterebbe un drastico cambio di format.

A riportarlo è Calcio e Finanza, che parla appunto di 200 milioni per un contratto di 3+3, una somma ben superiore ai 20 milioni dell’accordo attuale. Al momento attuale, la Supercoppa Italiana è un torneo che si contendono la vincitrice della Serie A e della Coppa Italia, ma i sauditi sono interessati ad ampliare la competizione, organizzando una specie di final four dove competerebbero anche le seconde classificate in campionato e in coppa.

Nelle prossime settimane la FIGC valuterà anche dal punto politico la proposta che lega la proposta dell’Arabia Saudita agli accordi stipulati con BeIN Sport, emittente televisiva del Qatar. La firma con questa emittente aveva fatto precipitare i rapporti con i sauditi, riallacciatosi solo nelle ultime settimane.

OMNISPORT