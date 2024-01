Supercoppa in Arabia Saudita: giusto continuare a portare il nostro calcio a Riad? Vota il sondaggio

In questi giorni è andata in scena a Riad in Arabia Saudita la Supercoppa italiana nel nuovo formato. A trionfare è stata l’Inter di Simone Inzaghi, che battendo in finale il Napoli ha alzato il trofeo per il terzo anno consecutivo e per l’ottava volta nella sua storia. A tenere banco però non è stato tanto il successo della formazione nerazzurra, quanto le conseguenze della decisione di disputare la competizione nel territorio saudita.

La scelta di organizzare la Supercoppa italiana nel nuovo format a Riad è principalmente di natura economica. Il fatto di disputare una partita così importante all’estero contribuisce di certo a esportare l’immagine della Serie A e delle società calcistiche italiane in nuovi, e ricchi, mercati lontani dai consueti confini del nostro calcio che sono principalmente nazionali ed europei. Inoltre, grazie anche al nuovo formato, il montepremi della Supercoppa è lievitato dai 7,5 milioni di euro di montepremi dell’edizione 2022 ai 23 milioni dell’edizione appena conclusasi.

Disputare una competizione così importante all’estero ha anche però degli evidenti aspetti negativi, a partire dal fatto che sfavorisca i tifosi, i quali per poter seguire le proprie squadre sono obbligati a trasferte scomode e costose, dettaglio non trascurabile che scoraggia molti e comporta stadi tristemente semivuoti durante le partite. Un altro aspetto che ha destato grande disagio e indignazione è quello riguardante i fischi del pubblico saudita durante il minuto di silenzio riservato a una leggenda del calcio italiano e mondiale come Gigi Riva, la cui notizia della scomparsa era giunta pochi istanti prima dell’inizio del match. Un altro dettaglio da tenere in considerazione è quello riguardante le proteste sollevate da alcuni tifosi riguardo la scelta di giocare in un paese come l’Arabia Saudita che non condivide alcuni diritti civili considerati basilari in Europa.