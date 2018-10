Supercoppa Italiana non senza fatica al Renon

La finale della Supercoppa Italiana, giocata all’Agorà di Milano, finisce con la vittoria

del Renon, che giovedì sera ha battuto i padroni di casa di misura per 5-4 dopo i

tempi supplementari. Con questa vittoria, i 'Buam' conquistano per la quarta volta

nella loro storia questo trofeo.

Entrambe le squadre si sono già affrontate nella finale dell’anno scorso, con la

formazione di Collalbo che si è imposta con il più largo successo nella storia della

Supercoppa per 8:3. Altro precedente tra le due squadre nella finale del 2006, vinta

dai lombardi per 6:2. Per il Renon era la quinta finale consecutiva di Supercoppa,

l’ottava della sua storia.

Grande avvio dei campioni d’Italia. I 'Buam' costringono il Milano ad abbassarsi nella

proprio difesa. Nei primi quattro minuti di gioco l’estremo portiere Martino Valle Da

Rin deve già parare otto tiri. Però proprio nel miglior momento del Renon, sono i

padroni di casa a passare in vantaggio. L’ex attaccante del Vipiteno, Francis

Verreault-Paul, sfrutta al 9.41 un assist di Tommaso Terzago per l’1:0. La gioia

lombarda dura però soli tre minuti, quando Andreas Lutz segna in superiorità

numerica il gol del pareggio. Il Renon non si ferma ed al 17° minuto si porta per la

prima volta in vantaggio con il neo acquisto lettone Olegs Sislannikovs. Sul 2:1 le

due formazioni vanno anche al primo riposo.

Dopo la pausa passano appena 3.12 minuti ed i “Buam” calano il tris. L’autore è

sempre Sislannikovs, che trasforma un passaggio di Simon Kostner per il 3:1

Sembra tutto facile per il Renon, però il Milano non si arrende ed accorcia le distanze

al minuto 27 con Guillaume Doucet. Buon momento dei lombardi, che poco dopo

trovano con Simone Asinelli anche la rete del 3:3 pari.

Nell’ultimo drittel gli ospiti si portano nuovamente in vantaggio con l’altro neo-arrivato

Henrik Eriksson, che realizza il 4:3. Poco dopo Andreas Lutz si deve accomodare in

panca puniti. Il Milano coglie l’occasione e ristabilisce la parità con Tommaso

Terzago. Poi le due squadre non riescono più a segnare e così l’incontro va

all’overtime.

Ai tempi supplementari il Renon dimostra ancora una volta la sua infinita esperienza.

Servono appena otto secondi e ci mette la firma il capitano Dan Tudin, che trasforma

un assist di Lutz per il gol vittoria. Grande gioia per la squadra di Lehtonen, che si

aggiudica la quarta Supercoppa nella sua storia, la seconda consecutiva. Grazie a

questo successo, i “Buam” eguagliano anche il Bolzano nell´albo d´oro di questa

competizione.

Milano Rossoblu – Rittner Buam 4:5 d.t.s. (1:2, 2:1, 1:1, 0:1)

Milano Rossoblu: Martino Valle Da Rin (Federico Tesini); Selan Maks-Ilic Stefan,

Andrea Fadani-Francesco De Biasio, Andrea Schina-Andreas Radin, Alessandro Re;

Eric Pance-Edoardo Caletti-Marcello Borghi, Simone Asinelli-Francis Verreault-Paul-

Guillaume Doucet, Fabian Platzer-Aleksandr Petrov-Tommaso Terzago, Andrea

Pirelli-Gianluca Tilaro-Mattia Alario

Coach: Andrew Omicioli

Rittner Buam: Thomas Tragust (Hannes Treibenreif); Kai Lehtinen-Ivan Tauferer,

Christoph Vigl-Imants Lescovs, Alexander Brunner-Andreas Lutz; Olegs

Sislannikovs-Henrik Eriksson-Simon Kostner, Philipp Pechlaner-Dan Tudin-Thomas

Spinell, Alex Frei-Julian Kostner-Markus Spinell, Kevin Fink- Alexander Eisath-Stefan

Quinz

Coach: Riku-Petteri Lehtonen

Arbitri: Simone Lega, Willy Volcan (Nicola Basso, Stefano Terragni)

Reti: 1:0 Francis Verreault-Paul (9.41), 1:1 Andreas Lutz (12.30), 1:2 Olegs

Sislannikovs (17.28), 1:3 Olegs Sislannikovs (23.12), 2:3 Guillaume Doucet (27.40),

3:3 Simone Asinelli (31.04), 3:4 Henrik Eriksson (43.25), 4:4 Tommaso Terzago

(45.34), 4:5 Dan Tudin (60.08)

L’albo d’oro della Supercoppa Italiana

2001 Milano (Asiago – Milano 1:3)

2002 Milano (Milano – Asiago 5:2)

2003 Asiago (Milano – Asiago 0:1)

2004 HC Bolzano (Milano – Bolzano 3:5)

2005 non disputata

2006 Milano (Final Four – Finale: Milano – Ritten 6:2)

2007 HC Bolzano (Cortina – Bolzano 0:1)

2008 HC Bolzano (Bolzano – Pontebba 6:3)

2009 Ritten Sport (Ritten – Bolzano 5:1)

2010 Ritten Sport (Asiago – Ritten 0:3)

2011 HC Val Pusteria (Val Pusteria – Asiago 3:1)

2012 HC Bolzano (Cortina – Bolzano 3:4r)

2013 Asiago (Asiago – Valpellice 1:0)

2014 HC Val Pusteria Lupi (Rittner Buam – Val Pusteria 3:4)

2015 Asiago (Asiago – Rittner Buam 2:1)

2016 HC Pustertal (Rittner Buam – HC Pustertal 1:3)

2017 Rittner Buam (Milano Rossoblù – Rittner Buam 3:8)

2018 Rittner Buam (Milano Rossoblu – Rittner Buam 4:5 d.t.s.)



SPORTAL.IT | 05-10-2018 11:15