Supercoppa Italiana: Sassari e Bologna si contendono il primo trofeo della stagione

29-09-2022 08:49

Archiviate le prime due semifinali, questa sera si gioca per vincere il primo trofeo stagionale.

Tortona si conferma un’ottima squadra e costringe Sassari agli straordinari. La formazione biancoblu ha infatti superato al fotofinish 84-83 la Bertram Tortona. Decisiva la tripla a 11” dalla fine di Eimantas Bendzius, MVP di una partita equilibratissima e giocata con grandissima intensità su entrambi i fronti. La Virtus Bologna invece elimina Milano: finale di gara incandescente con coach Scariolo che subisce un fallo tecnico e con l’Olimpia che sfrutta l’occasione per portare la sfida al supplementare. Nei cinque minuti di gioco finali però, c’è solo Bologna che vince con merito il primo duello infinito della stagione.

La Virtus Bologna giocherà la sua undicesima finale in Supercoppa e nessuna squadra ne ha mai giocate così tante nella storia (la seconda è Treviso con nove). Tante finali ma pochi successi: per le V nere finora le vittorie sono state solamente due, nella prima edizione nel 1995 e nell’ultima disputata lo scorso anno. Sassari, invece, ha una percentuale di vittoria del 100% quando arriva in finale, visto che ne ha giocate due (2014 e 2019), vincendole entrambe.

Come stanno le due squadre? Alla luce di quanto visto nelle due semifinali, forse Sassari sotto il punto di vista della condizione fisica sta meglio rispetto a Bologna che paga le tantissime assenze pesanti. In entrambe le formazioni si sono messi in luce subito i nuovi arrivati: da un aparte Chinanu Onuaku e Semi Ojeleye, dall’altra Jordan Mickey ed Ismael Bako.

Questa sera al PalaLeonessa palla a due alle ore 20.45 per il via al match che assegnerà il primo trofeo stagionale.