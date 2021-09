Supercoppa italiana: vincono Trieste e Sassari

Due, come di consueto, le partite di giornata di Supercoppa italiana. Per il gruppo D, l’Allianz Pallacanestro Trieste ha battuto all’Allianz Dome sul filo di lana la Dolomiti Energia Trentino per 83-82, ben sette dei giuliani sono in doppia cifra con 15 punti di Adrian Banks, ma decide una stoppata sulla sirena su Diego Flaccadori di Andrej Grazulis, che regala ai compagni la seconda vittoria, come Tortona ma con una partita in più, per Trento, alla terza sconfitta su tre, inutili i 21 punti e 9 rimbalzi di Cameron Reynolds. Trieste si giocherà coi piemontesi la qualificazione alla Final Eight domenica a Casale Monferrato.

Nel gruppo B invece il Banco di Sardegna Sassari è passato al PalaRadi di Cremona contro la Vanoli per 98-87 e si è qualificato per i quarti di finale dove incontrerà Brindisi. Per i sardi 20 punti ciascuno di Anthony Clemmons e Tyus Akili Battle, per i lombardi 23 di Matteo Spagnolo.

