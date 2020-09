Supercoppa, la finale sarà Milano-Virtus Bologna

La finale della Supercoppa italiana di basket vedrà affrontarsi l’Olimpia Milano e la Virtus Bologna. La squadra di Messina nella prima semifinale ha superato Venezia per 76-67, comandando sempre la gara nonostante un calo nel secondo tempo. Ottima prova di Delaney, autore di 19 punti e 6 assist, e di Punter, 15 punti. Tra i lagunari brilla Watt (19 punti) ma non basta.

Datome e compagni affronteranno in finale la Virtus Bologna, che ha battuto Sassari per 88-76. Dopo una partita in equilibrio per tre quarti di gara, la squadra di Djordjevic piazza l’allungo decisivo nell’ultimo parziale: i migliori dei felsinei sono Teodosic e Abass (13 punti a testa), per la squadra di Pozzecco non basta un grande Bilan (24). Appuntamento alla finale, in programma il 20 settembre sempre a Bologna.

OMNISPORT | 18-09-2020 22:48