Supercoppa: l'Olimpia Milano va in finale

L’Olimpia Milano ha battuto per 72-67 Brindisi e si è qualificata per la finale di Supercoppa, in programma martedì sera. La squadra di Ettore Messina affronterà domani per il trofeo la vincente tra Virtus Bologna e Venezia. I top scorer del match sono stati Nick e Josh Perkins di Brindisi con 16 punti a testa, nell’Armani bene Mitoglou (13), Hines, Melli e Shields a 11.

Dopo un primo tempo dominato da un grande Mitoglou, i meneghini subiscono un pesantissimo passivo di 19-0 che riporta totalmente in gioco i pugliesi. Nell’ultimo quarto si prosegue punto a punto, Milano non brilla in attacco ma tiene in difesa e conquista la finale.

OMNISPORT | 20-09-2021 20:24