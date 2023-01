17-01-2023 09:04

Quella contro Milan e Inter sarà l’ultima finale di Supercoppa italiana che si disputerà a Riyadh. O, meglio, l’ultima secondo il contratto in essere stipulato con la capitale saudita, che ha ospitato tre delle ultime cinque edizioni della manifestazione che oppone i vincitori dello Scudetto a quelli della Coppa Italia.

In realtà, il Corriere della Sera riferisce di una nuova, generosa offerta degli aravi, pari a circa 140-150 milioni di euro per ospitare altre quattro delle prossime sei edizioni, ma ad una condizione: che il format cambi e si trasformi in un torneo a 4 come il modello recentemente adottato dalla Spagna, la cui Supercoppa del Re viene anch’essa disputata in Arabia Saudita. Tuttavia, Milan, Inter, Juventus e Napoli avrebbero risposto con un secco “No” per via del calendario già eccessivamente fitto.