05-03-2022 23:08

Battuta d’arresto per la Lube Civitanova, che nell’unica partita odierna di Superlega, recupero della diciannovesima giornata, viene battuta in trasferta da Modena per 3-1. 25-21 22-25 25-20 25-20 i parziali dei set a favore degli emiliani.

OMNISPORT