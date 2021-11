Superlega: Civitanova e Trento sul velluto, cadono Perugia e Monza

25-11-2021 00:45

Mercoledì agonistico per le squadre di Superlega, che sono state impegnate nell’infrasettimanale valido per l’ottava giornata.

Dopo il sorprendente successo di Cisterna nell’anticipo in casa di Milano, entrato nella storia come il match più lungo di sempre in Italia, con i suoi 175 minuti, i risultati inattesi non sono mancati neppure 24 ore più tardi.

Se infatti Civitanova e Trento hanno avuto vita facile contro Ravenna e Taranto, Perugia e Monza hanno ceduto in casa al tie break rispoettivamente contro Modena e Padova, accorciando così la classifica alle spalle delle due regine.

Risultati:

Civitanova-Ravenna 3-0

Milano-Cisterna 2-3

Monza-Padova 2-3

Perugia-Modena 2-3

Verona-Vibo Valentia 3-1

Ha riposato: Piacenza

Classifica: Civitanova 25; Trento 22; Perugia 19; Monza 16; Piacenza 14; Padova, Modena 11; Milano 10; Cisterna 9; Taranto 7; Vibo Valentia 6; Verona 5; Ravenna 1.

