La Juventus, insieme a Real Madrid e Barcellona, non molla il progetto della Superlega, voluto e sostenuto dall'ex presidente bianconero Andrea Agnelli.

24-02-2023 18:57

Si torna a parlare di Superlega nel mondo del calcio, il “campionato per pochi” che non ha avuto successo. Soltanto Real Madrid, Barcellona e Juventus credono ancora che il progetto possa essere realizzato e, negli ultimi due anni, hanno battagliato contro Ceferin e contro l’Uefa, senza però ottenere grandi risultati.

Superlega, altra batosta per Real, Barcellona e Juventus

Il Real Madrid, il Barcellona e la Juventus, come accennato poc’anzi, non mollano l’osso, ma le ultime notizie non sono positive, come tutte quelle ricevute negli ultimi mesi. Secondo quanto riporta As infatti, due ex giudici della Corte ritengono che il parere favorevole alla Uefa, già espresso dall’Avvocatura generale, verrà confermato. Si tratta dello scozzese Ian Forrester e del portoghese José Luís Da Cruz Vilaça.

Sia Ian Forrester che José Luís Da Cruz Vilaça hanno partecipato alla conferenza sugli aspetti giuridici ed economici dell’organizzazione del calcio in Europa che si è svolta a Lussemburgo, in cui è stato trattato e analizzato nei particolari il caso della Superlega.

Superlega, le affermazioni dei due ex giudici

Stando alle dichiarazioni dei due ex giudici della Corte, la Superlega non s’ha da fare. Da Cruz Vilaca sostiene che “non c’è assolutamente alcun motivo per ritenere che le regole Uefa non rientrino nell’ambito della libertà di organizzazione di cui godono le associazioni sportive e riconosciuta dal tribunale”. Per Ian Forrester, invece, l’avvocato generale Athanasios Rantos “ha espresso un’opinione abbastanza forte e fermamente a favore della Uefa e del modello sportivo europeo”.

Un’altra battaglia persa per la Superlega, che difficilmente vincerà la guerra. Real Madrid, Barcellona e Juventus ci stanno provando in tutti i modi da diverso tempo, ma il progetto sembrava morto già il giorno stesso della sua creazione. L’Uefa si è mossa per tempo e non ha lasciato scampo e, ancor più dopo gli ultimi sviluppi, difficilmente assisteremo a un ribaltamento.