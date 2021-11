Superlega, Perugia sfida Milano in casa

13-11-2021 09:24

Dopo gli anticipi infrasettimanali dell’11ª giornata di andata in SuperLega e il debutto stagionale in Europa di Modena, nel weekend del 13 e 14 novembre va in scena il 6° turno di andata della Regular Season.

Alle 18.00 di sabato è in programma il confronto n. 13 tra Gioiella Prisma Taranto e Kioene Padova. Le due squadre tornano a misurarsi nella massima serie. Non capitava dal torneo 2008/09. Il bilancio complessivo sorride ai veneti con 8 successi a 4.

Sempre oggi, alle 20.30 il PalaBarton di Perugia ospita la sfida tra i padroni di casa della Sir Safety Conad Perugia contro l’Allianz Milano. Si tratta dell’incontro n.18 tra i due team. I precedenti raccontano di un dominio umbro con 14 vittorie a 3, ma nella passata stagione gli ambrosiani hanno messo in difficolta la Sir nei Quarti di Finale Play Off, tanto che è servito lo spareggio. Il team di casa è l’unico imbattuto in SuperLega dall’inizio della stagione nei 4 match disputati (turno di riposo già scontato come Milano).

Domenica, alle 15.30 sfida al vertice tra Itas Trentino e Vero Volley Monza. Le due squadre sono in testa alla classifica in coabitazione con Civitanova a 13 punti. Mercoledì, nell’anticipo dell’11a di andata, i gialloblù hanno riscattato la sconfitta interna con Padova e il crollo a Perugia con un successo pieno a Ravenna senza l’indisponibile Michieletto. Per gli uomini di Massimo Eccheli, invece, è durata poco la permanenza solitaria in vetta. Nell’anticipo di mercoledì la formazione brianzola ha perso in tre set sotto contro la Lube.

Domenica, alle 18.00 big match tra la Cucine Lube Civitanova e la Leo Shoes PerkinElmer Modena. I confronti tra le due squadre sono sempre spettacolari: 58 le vittorie biancorosse nei precedenti, 43 quelle dei gialli.

Sempre alle 18.00, la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia accoglie al PalaMaiata la Consar RCM Ravenna. Avvio di stagione con il freno a mano tirato sia per i calabresi, undicesimi a 3 punti dopo 5 gare giocate, che per i romagnoli, ultimi con 1 punto dopo 6 incontri disputati e a caccia della prima vittoria stagionale.

Domenica, alle 20.30, la Gas Sales Bluenergy Piacenza, ferma a 10 punti in classifica, vuole raccogliere un risultato positivo tra le mura amiche . Dall’altra parte della rete c’è la Top Volley Cisterna, a 6 punti come Modena e Milano, ma nona e in coda al terzetto per il quoziente set inferiore.

Turno di riposo per Verona Volley.

OMNISPORT