Superlega, Petrucci: "Difficile ostacolare il progetto"

Il progetto Superlega che tanto sta facendo discutere nelle ultime ore per il mondo del calcio è già realtà nella pallacanestro. E da ben cinque anni.

Questo è infatti l’Eurolega, torneo che include le più grandi squadre d’Europa con partecipanti quasi fisse.

Per questo il presidente della Fip Gianni Petrucci, intervistato da ‘Sky Sport’, ritiene difficile che nel calcio si riesca ad impedire la nascita di una competizione simile.

“Leggo grandi dichiarazioni, ma guardando a quello che è successo con il basket, la Superlega si può fare. Noi come basket non siamo riusciti a fermarli, perché non ci sono leggi che ci tutelano, c’è stata una battaglia legale ancora in essere senza risultati concreti. Le regole europee sono le stesse nella pallacanestro come nel calcio, quindi è permesso”.

“Sono triste, ma molto realista – ha aggiunto – Anche noi abbiamo combattuto, ma come si fa a fermare club come Real Madrid o Barcellona, che non a caso sono presenti anche nell’Eurolega? Come si fa a fermare la Milano di Armani nel basket o la Juventus nel calcio?”.

OMNISPORT | 19-04-2021 16:21