Superlega: quinta giornata, la Lube in trasferta a Milano

06-11-2021 14:29

Dopo il turno infrasettimanale di mercoledì le formazioni della Superlega tornano in campo per la quinta giornata del girone d’andata.

Oggi, in programma solo un anticipo: alle 18 a Latina i padroni di casa affrontano la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia. I precedenti registrano 16 successi dei laziali contro i 10 dei calabresi.

La domenica all’insegna del grande volley di Serie A si apre alle 15.30 in una cornice d’eccezione, il Mediolanum Forum di Assago con la sfida tra i padroni di casa dell’Allianz Milano e i campioni d’Italia della Cucine Lube Civitanova, vittoriosi in 12 dei 14 incroci coi meneghini.

Sempre alle 15.30, all’AGSM Forum va in scena la sfida tra i padroni di casa di Verona Volley e la neopromossa Gioiella Prisma Taranto.

Remake poi, della Semifinale di Del Monte Supercoppa 2021 tra Sir Safety Conad Perugia e l’Itas Trentino, rispettivamente a 9 e a 10 punti in classifica. Gli umbri, quarti dietro al terzetto di testa composto da Piacenza, Trento e Monza, cercano il sorpasso tra le mura amiche del PalaBarton per buttarsi alle spalle la sconfitta netta incassata pochi giorni fa all’Eurosuole Forum contro i trentini in Supercoppa.

Sfida al vertice tra Vero Volley Monza e Gas Sales Bluenergy Piacenza, entrambe a 10 punti con Trento.

Non manca anche il derby regionale tra la Consar RCM Ravenna e la Leo Shoes PerkinElmer Modena, in programma alle 20.30.

5a giornata di andata SuperLega Credem Banca

Sabato 6 novembre 2021, ore 18.00

Top Volley Cisterna – Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia

Diretta RAI Sport, canale 58

Commento di Maurizio Colantoni e Fabio Vullo

Diretta Volleyball TV

Arbitri: Zavater, Carcione (Mannarino)

Video Check: Paris

Segnapunti: Tanzilli

Domenica 7 novembre 2021, ore 15.30

Allianz Milano – Cucine Lube Civitanova

Diretta Volleyball TV

Arbitri: Piana, Cesare (Pasquali)

Video Check: Fumagalli

Segnapunti: Balconi

Verona Volley – Gioiella Prisma Taranto

Diretta Volleyball TV

Arbitri: Piperata, Boris (Pettenello)

Video Check: Cristoforetti

Segnapunti: Rizzardo

Domenica 7 novembre 2021, ore 18.00

Sir Safety Conad Perugia – Itas Trentino

Diretta RAI Sport, canale 58

Commento di Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta

Diretta Volleyball TV

Arbitri: Zanussi, Simbari (Bolici)

Video Check: Giulietti

Segnapunti: D’Auria

Vero Volley Monza – Gas Sales Bluenergy Piacenza

Diretta Volleyball TV

Arbitri: Piana, Cesare (Pasquali)

Video Check: Fumagalli

Segnapunti: Balconi

Domenica 7 novembre 2021, ore 20.30

Consar RCM Ravenna – Leo Shoes PerkinElmer Modena

Diretta Volleyball TV

Arbitri: Frapiccini, Luciani (Angelucci)

Video Check: Marchetti

Segnapunti: Righi

Riposa: Kioene Padova

OMNISPORT