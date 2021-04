Superlega, Serie A spaccata: chiesta l'esclusione di Juve, Inter e Milan

L’annuncio improvviso della nascita della Superlega spacca la Serie A. Secondo quanto riporta La Repubblica, nell’ultimo consiglio della Lega convocato d’urgenza si è concretizzata una rottura destinata ad avere strascichi anche in futuro.

Il presidente Paolo Dal Pino e l’amministratore delegato Luigi De Siervo hanno guidato l’assemblea convocata per mettere nero su bianco al documento congiunto con l’UEFA, che nel pomeriggio di domenica ha informato i club sulle eventuali conseguenze in merito all’adesione al nuovo progetto continentale.

A svelare il ‘bluff’ è stato il presidente milanista Paolo Scaroni manifestando la propria contrarietà e facendo capire che il Milan, così come l’Inter e la Juventus, era coinvolto a pieno nel ‘golpe’. Nessun voto, invece, da parte di Giuseppe Marotta che, essendo consigliere federale, non può esprimere la sua preferenza in Lega.

Atalanta, Verona e Cagliari hanno avanzato la richiesta di espellere dalla Serie A Juventus, Inter e Milan: si apre così una stagione di ricorsi e battaglie legali che le squadre ‘ribelli’ avevano da tempo messo in conto, lavorando al fianco di un partner strategico come JP Morgan, in grado di mettere sul piatto la bellezza di oltre 5 miliardi di euro.

Juve, Inter e Milan non hanno alcuna intenzione di dire addio alla Serie A e, tantomeno, alle altre coppe europee fino all’avvio della Superlega.

Ci si interroga anche su quanto varrebbe il massimo campionato senza la presenza delle tre società più importanti, che insieme hanno vinto 72 scudetti. Inoltre i giocatori delle società coinvolte davvero accetterebbero l’idea di non poter giocare Mondiali ed Europei? E chi arbitrerebbe le gare della Superlega? Nei prossimi giorni e nelle prossime settimane arriveranno le risposte.

OMNISPORT | 19-04-2021 10:14