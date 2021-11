SuperLega, vittorie esterne di Civitanova e Trento

10-11-2021 22:16

Due vittorie esterne negli incontri odierni dell’undicesima giornata di SuperLega, anticipati rispetto al calendario normale per gli impegni europei di Monza e al pass mondiale di Trento. La Vero Volley è stata battuta per 3-0 dalla Lube Civitanova a meno di 20 giorni dalla vittoria nella semifinale di Supercoppa, 25-21 25-17 25-16 i parziali dei set a favore dei marchigiani che hanno raggiunto i brianzoli in testa alla classifica. L’Itas invece, pur priva di Alessandro Michieletto, ha anch’essa vinto 3-0 sul campo della Consar Ravenna coi parziali di 25-16 25-23 25-12, affiancando Monza e Trento in vetta.

OMNISPORT