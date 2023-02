Surf, Slater sogna le Olimpiadi: "Parigi ultima possibilità"

L'undici volte campione del mondo: "Avrò più di 55 anni a Los Angeles 2028, non starò più gareggiando nel tour".

07-02-2023 20:40

L’undici volte campione del mondo Kelly Slater vuole le Olimpiadi. Il surfista americano, ritenuto da tanti il migliore di sempre, ne ha parlato lui stesso in occasione della presentazione della nuova stagione: “Le prossime Olimpiadi saranno la mia ultima possibilità. Avrò più di 55 anni a Los Angeles 2028, non starò più gareggiando nel tour. Anche se avevo detto la stessa cosa quando ne avevo 40 e pensavo a quando ne avrei avuti 50…”.

Ogni nazione può portare alle Olimpiadi al massimo due surfisti uomini, più un terzo slot per chi vincerà i Mondiali. Vediamo se Slater, che non è riuscito a qualificarsi per Tokyo, avrà maggiore fortuna per i prossimi Giochi.