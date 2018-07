Svelato il mercato del Milan: ecco chi deciderà le cessioni dei big

Massimiliano Mirabelli ai microfoni di Sky spiega le strategie di mercato del Milan in un'intervista a Sky. "Dico ai tifosi di non stare dietro ai nomi sentiti finora – spiega il direttore sportivo dei rossoneri -. Abbiamo le idee chiare su cosa dobbiamo fare, sia in entrata in uscita. Non uscirà nessuno se Gattuso non darà l'ok, non arriverà nessuno se non avrà l'ok di Gattuso. Sarà il Milan di Gattuso. Per quanto mi riguarda, non prenderei nessuno a meno che non arrivi qualcuno che ci faccia fare il salto di qualità".

L'anno scorso il Milan era scatenato, quest'anno, per ragioni evidenti, è tutto bloccato: "L’anno scorso, quando abbiamo costruito la squadra, abbiamo creato una base giovane, ora dovevamo lavorare su tre innesti. Abbiamo avuto entrate in meno dalla Cina, forse non giocheremo l’Europa League e dovremo quindi fare un mercato a saldo zero, con tante idee, come ha detto l'ad Fassone".

La particolare situazione societaria blocca il mercato in entrata, anche se il Diavolo negli ultimi giorni è stato accostato insistentemente a Simone Zaza, in uscita dal Valencia: "Nessun acquisto in considerazione oggi perché non sappiamo quanto abbiamo in tasca, quante risorse abbiamo a disposizione. Lo sapremo dopo qualche cessione. ​Ci sono alcuni nostri giocatori che hanno tante offerte. Se Rino vorrà fare a meno di un big lo ascolteremo e valuteremo cosa fare".

Diventa vitale quindi cedere: "Per Gomez avevamo già raggiunto un accordo con il Boca, è sorta una problematica sul contratto, ci siamo dati due giorni, ma è richiesto anche in Italia. Kalinic ha offerte da Turchia, Russia, Spagna, Germania, ce l’hanno richiesto un po’ tutti. L’Atlético Madrid e il Siviglia sono forse quelle più vicine".

Intanto i rossoneri hanno presentato le maglie per la prossima stagione: all'appello mancano proprio Bonucci, Suso e Donnarumma, i tre campioni che potrebbero partire questa estate.

SPORTAL.IT | 06-07-2018 13:40