Svezia, sorpresa Ibrahimovic: in panchina nella sfida decisiva contro la Spagna

14-11-2021 20:40

Vedere il proprio uomo simbolo escluso dalla sfida decisiva per il Mondiale di Qatar 2022 non è usuale, ma è ciò che accade questa sera nella Svezia per la partita contro la Spagna: Zlatan Ibrahimovic parte infatti dalla panchina .

Questa la decisione del ct riguardo il 40enne attaccante del Milan, che era stato titolare anche tre giorni fa contro la Georgia. Al posto del fuoriclasse svedese del Milan, Janne Andersson ha scelto di impiegare Alexander Isak e Dejan Kulusevski.

Ieri in conferenza Andersson aveva dichiarato di “non voler svelare l’impiego nei 90 minuti” di Zlatan. La risposta al momento della comunicazione delle ufficiali. Niente Ibra. Una decisione forte in una sfida decisiva.

L’attacco sarà dunque affidato a un classe ’99 e un 2000, rispettivamente 18 e 19 anni in meno rispetto a Ibra. Il quale probabilmente entrerà a gara in corso, ma a sorpresa la inizia fuori dai primi ventidue. Inusuale.

La Svezia è obbligata a vincere, visto che ha un punto in meno rispetto alla Spagna nel gruppo B. Il vantaggio di due lunghezze è stato dilapidato tre giorni fa, con la pesante sconfitta in Georgia e successiva vittoria iberica in Grecia. Stasera alla Cartuja di Siviglia c’è tutto in gioco.

