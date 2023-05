Svizzera, Sion di Balotelli ultimo: esonerato l'allenatore

David Bettoni è durato sulla panchina della squadra soltanto due mesi. Fatale l'ultimo ko per 5-0 con il Servette

15-05-2023 10:27

Per il Sion è davvero una stagione disgraziata. La squadra in cui milita Mario Balotelli è ultima in classifica nel campionato svizzero quando mancano tre giornate alla fine. A seguito dello 0-5 subito sul campo del Servette, la società ha deciso di intervenire esonerando il tecnico David Bettoni , che è durato in carica appena due mesi.

Per annunciare l’allontanamento dell’allenatore, uno scarno comunicato in cui si precisa che la collaborazione tra le parti è terminata in mattinata. Sta deludendo tantissimo il Sion e sta deludendo anche Mario Balotelli, naturalmente, che era arrivato l’estate scorsa in pompa magna.