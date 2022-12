Svizzera: Sommer verso il Manchester United

09-12-2022 11:36

Ingaggio a parametro zero per il Manchester United. I Red Devils stanno puntando un nuovo portiere per l’estate. Secondo quanto riporta ESPN, il club inglese starebbe lavorando per trovare un accordo con Yann Sommer, portiere svizzero 33enne in scadenza a giugno con il Borussia Monchengladbach. Il portiere originario di Basilea ha da poco terminato la sua avventura al mondiale in Qatar con la nazionale elvetica.