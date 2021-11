Svizzera, Yakin: "Noi sfavoriti? Anche la Svezia nel 2017 lo era"

11-11-2021 15:15

Ci si avvicina al match clou di domani sera, dove in un Olimpico gremito, andrà in scena Italia-Svizzera, settima gara del Gruppo C delle qualificazioni ai mondiali 2022 in Qatar.

Entrambe le formazioni sono in vetta al girone: gli azzurri si fanno preferire per la miglior differenza reti, ma la sostanza non cambia. Domani chi vince, al 90% è ai mondiali.

Il commissario tecnico della Nazionale elvetica non pare intimorito, anzi avverte gli azzurri in vista della sfida di domani, decisiva per strappare il pass per Qatar 2022: “”Vogliamo qualificarci senza passare dallo spareggio, veniamo a Roma per vincere. Perché non dovrebbe essere possibile? Certo, l’Italia è la favorita. Ma anche la Svezia era outsider nello spareggio per il Mondiale del 2018 e ha eliminato gli azzurri”.

Il pensiero e le idee del tecnico svizzero stridono un pò con quanto invece viene detto in patria, dove molti, tra tifosi e addetti ai lavori, sostengano che l’obiettivo reale della Svizzera sia quello di non perdere a Roma contro l’Italia per poi giocarsi tutto lunedì in casa contro la Bulgaria nell’ultima giornata del Girone C.

Il mister svizzero, ovviamente, alla luce di quanto detto, nega con decisione questa tesi: “Si tratta di un calcolo semplice, chi vince entrambe le partite andrà al Mondiale”, ribadisce.

