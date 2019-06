Svolta Icardi: la Roma sorpassa la Juventus

La Roma piomba su Mauro Icardi. Secondo quanto riporta Sky, il nome dell'attaccante argentino sarebbe finito sul tavolo in occasione della trattativa per il trasferimento di Edin Dzeko dai giallorossi ai nerazzurri. Icardi non rientra nei piani di Antonio Conte ed è in partenza: la trattativa con la Juventus per un possibile scambio con Paulo Dybala è però entrata in una fase di stallo, in attesa dell'annuncio ufficiale del nuovo allenatore bianconero. La Roma ne vuole così approfittare e avrebbe effettuato un primo sondaggio presso l'entourage del giocatore, per capire disponibilità della punta a ripartire eventualmente dalla Capitale dopo una stagione da dimenticare al più presto.

Da giorni la coppia Icardi-Wanda Nara ripete però di voler rimanere a Milano, ma l'offerta giusta potrebbe far vacillare le loro condizioni e quelle dell'Inter. I capitolini potrebbero proporre ai nerazzurri un clamoroso scambio per arrivare al bomber albiceleste, che potrebbe coinvolgere altri elementi della rosa oltre allo stesso Dzeko. La trattativa deve ancora decollare, ma questo interessamento secondo Sky è un segnale importante dal club di James Pallotta, che ha intenzione di cambiare rotta e puntare non più soltanto su profili giovani ma anche a giocatori di primo livello. E i rapporti con l'Inter sono ottimi, considerato l'affare Nainggolan-Zaniolo-Santon dello scorso anno: la Juventus è avvisata.

"Icardi? Valuteremo tutte le situazioni e prenderemo le migliori scelte per il club. È il club la cosa più importante, sia per il presente che per il futuro. Per ora non ho avuto nessun contatto, ho solo iniziato a respirare l’aria nerazzurra e ora devo entrarci con le mani e coi piedi", queste le parole di Antonio Conte in una recente intervista.

Wanda Nara ai microfoni di TyC Sport aveva replicato subito al neo allenatore nerazzurro, esprimendosi così sul futuro di suo marito: "Ha un contratto di un anno e mezzo e la sua intenzione è quella di continuare all’Inter almeno per un altro anno".

SPORTAL.IT | 06-06-2019 11:41