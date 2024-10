Svolta Wimbledon: dal 2025 i giudici di linea verranno sostituiti dall’Electronic Line Calling

Wimbledon si prepara alla rivoluzione: a partire dalla prossima edizione dei Championships i giudici di linea verranno infatti sostituiti dall’Electronic Line Calling

Rivoluzione tecnologica in vista per Wimbledon. Il torneo di tennis più antico al mondo e il più legato alle tradizioni ha annunciato infatti che a partire dall’edizione 2025 non saranno più presenti i giudici di linea, i quali verranno sostituiti su tutti i campi dall’Electronic Line Calling.

Una svolta che segue la decisione presa dall’ATP nel 2023 di introdurre le chiamate elettroniche in tutti i propri tornei proprio a partire dalla stagione 2025, onde evitare il più possibile le polemiche che, come nel caso di Montecarlo – quando una chiamata errata sfavorì Jannik Sinner contro Stefanos Tsitsipas -, hanno contraddistinto questa stagione.

Wimbledon saluta i giudici di linea dopo 147 anni

E alla fine anche Wimbledon, lo slam da sempre più legato alle tradizioni, si è piegato alla tecnologia. Dall’edizione 2025 dei Championships infatti non saranno più presenti i giudici di linea, resi ancora più celebri dalle elegante divise che li hanno sempre contraddistinti, che dopo 147 anni verranno sostituiti dall’Electronic Line Calling.

Il comunicato di Wimbledon

Questo il comunicato di Wimbledon attraverso il quale si ringraziano i giudici di linea e si annuncia il passaggio alle chiamate elettroniche: “Dopo attente valutazioni sui risultati dei test effettuati in occasione degli ultimi Championships, abbiamo ritenuto questa tecnologia sufficientemente affidabile ed è arrivato dunque il momento per compiere questo passo volto a ricercare una sempre maggiore accuratezza nella gestione arbitrale dei match.

I giocatori usufruiranno dunque delle stesse condizioni da loro già sperimentate in numerosi altri tornei del circuito. A Wimbledon prendiamo molto seriamente il compito di bilanciare tradizione e innovazione. I giudici di linea hanno ricoperto un ruolo centrale ai Champioships per molte decadi e ringraziandoli per il loro impegno e il loro servizio, ne riconosciamo l’inestimabile contributo”.

Cambiano anche gli orari della finale

Le chiamate elettroniche non saranno però l’unico significativo cambiamento per l’edizione 2025 di Wimbledon. Dall’anno prossimo infatti le finali di singolare femminile e maschile si disputeranno alle 17:00 (orario italiano) e non più alle 15:00, mentre quelle del doppio saranno programmate per le 14:00.