Shanghai, Alcaraz ha solo Sinner in testa: ma prima di Carlos c’è l’ostacolo Medvedev ai quarti per Jannik

Dopo aver battuto Monfils ed essere approdato ai quarti, Alcaraz ha rivelato di pensare già all'eventuale sfida in semifinale a Shanghai con Sinner, che però prima dovrà superare l'ostacolo Medvedev

Dopo la bella vittoria in due set (6-4 7-5) su un buon Gael Monfils, Carlos Alcaraz ha rivelato di pensare già all’eventuale sfida in semifinale al Masters 1000 di Shanghai con Jannik Sinner, al quale dedica complimenti per il livello di gioco espresso finora. Prima di un’eventuale rivincita con lo spagnolo, il n°1 al mondo deve però superare l’ostacolo Daniil Medvedev, che ha battuto in due set (7-6 6-3) Stefanos Tsitsipas.

Alcaraz facile su Monfils

Continua l’ottimo momento di Carlos Alcaraz, che dopo il deludente US Open – conclusosi al secondo turno – non ha ancora perso un match di singolare. Lo spagnolo si è infatti sbarazzato in due set di un buon Gael Monfils, conquistando il primo parziale – dove ha annullato l’unica palla break in favore del francese – grazie a un break nel nono gioco e il secondo strappando la battuta nell’undicesimo game, dopo che Monfils si era trovato avanti 40-0, e senza mai rischiare al servizio.

Alcaraz: “Sinner è sempre nella mia testa”

Ai quarti di finale Alcaraz affronterà Tomas Machac – vincente in rimonta su Tommy Paul (3-6 6-4 6-3) -, ma nella testa di Carlitos – come rivelato da lui stesso nell’intervista post vittoria su Monfils – c’è già l’eventuale sfida in semifinale con Jannik Sinner.

Queste le parole di Alcaraz: “Sfidare Jannik è sempre nella mia testa. In ogni torneo a cui partecipo voglio avanzare il più possibile, e per farlo devo scontrarmi con i migliori al mondo. Le semifinali sono un obiettivo, vediamo se ci arriverà anche Sinner”.

Carlitos ha anche lodato il livello di tennis espresso dall’altoatesino, del quale ha seguito il match contro Ben Shelton, probabilmente per prepararsi al meglio in vista, appunto, della semifinale: “Ho seguito il suo incontro e ha giocato ad un grande livello. Guardare Jannik giocare prima di scendere in campo mi aiuta a giocare bene. Sono felice che entrambi stiamo andando avanti”.

Ma ora Jannik deve pensare a Medvedev

Affinché la quarta sfida dell’anno con Alcaraz – che ha sempre battuto Jannik nel 2024 – diventi realtà, Sinner deve prima superare un ostacolo non indifferente. Come già capitato a Wimbledon infatti, per guadagnarsi la semifinale con Carlitos, il n°1 del mondo dovrà sbarazzarsi di Daniil Medvedev, che oggi ha battuto (7-6 6-3) per la decima volta in carriera il mai molto amico Stefanos Tsitsipas.

Quella dei quarti al Master 1000 di Shanghai sarà la quattordicesima sfida tra Sinner e Medvedev, che ha vinto solo uno degli ultimi sette confronti con l’altoatesino – proprio il quarto a Wimbledon. In Cina Jannik ha l’occasione di portarsi in parità negli scontri diretti, che al momento vedono il russo avanti con sette successi a sei.