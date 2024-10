Shanghai, Alcaraz avvisa Sinner: "Stanco? Io sto benissimo". La pioggia alimenta le polemiche sul calendario

Dopo le fatiche contro Etcheverry Sinner aveva ammesso di sentirsi provato, sensazione che non prova affatto Alcaraz che ha avvisato il n°1 del mondo dicendo di sentirsi al top. E intanto la pioggia scombina i piani di Shanghai

Contrariamente a Jannik Sinner, Carlos Alcaraz ha affermato di non sentirsi affatto provato dalla stanchezza ma anzi, di sentirsi benissimo fisicamente nonostante il match non facilissimo contro Yibing Wu.

Intanto si accendono le polemiche per la programmazione del Masters 1000 di Shanghai, che – causa pioggia – ha dovuto rinviare di due giorni molti incontri di secondo turno, mentre i top player sono riusciti a scendere regolarmente in campo trovandosi di conseguenza già al quarto.

Alcaraz non splende ma batte Wu in due set

Sulla carta quella di oggi contro il cinese n°560 al mondo Yibing Wu – secondo giocatore di casa affrontato dopo il recente vincitore dell’ATP 250 di Chengdu, Juncheng Shang – avrebbe dovuto essere una passeggiata per Carlos Alcaraz, che invece ha faticato più del dovuto, soprattutto nel primo set.

Merito certo di Wu, partito alla grande e in grado di mantenersi sui livelli di Alcaraz per quasi un’ora, obbligando nel primo parziale lo spagnolo al tie-break, momento durante il quale Carlos ha cambiato ritmo salendo in cattedra e trionfando per 7 punti a 3.

Conquistato il primo, Alcaraz poi vince in maniera più agevole il secondo, dove converte l’unica palla break del parziale – giunta nel sesto game – e poi tiene agevolmente i successivi turni di battuta chiudendo l’incontro sul 7-6 6-3 in circa un’ora e quaranta minuti.

Sinner stanco, Alcaraz no e lo avvisa: “Mi sento benissimo”

Dopo le ammissioni di stanchezza da parte di Jannik Sinner al termine del combattuto match contro Tomas Etcheverry vinto in tre set (6-7 6-4 6-2) durati due ore e quaranta minuti, è stato chiesto anche ad Alcaraz – possibile avversario dell’altoatesino in semifinale per un rematch dell’atto conclusivo all’ATP 500 di Pechino – come si sentisse fisicamente e se anche lui si sentisse stanco.

Contrariamente a Jannik, però Carlos – come lui stesso ammette – ha avuto match meno impegnativi fisicamente e durante la conferenza stampa ha avvisato il n°1 del mondo rivelando di sentirsi al meglio nonostante qualche dolorino: “Jannik ha sentito lo sforzo fisico oggi? Stiamo in campo in maniera differente. Il suo incontro è stata lungo e con scambi duri, mentre i miei ultimi due match sono stati meno faticosi. Io mi sento benissimo, anche se ho qualche dolorino qua e là”.

La pioggia e il problema programmazione

Intanto a Shanghai la pioggia non sembra proprio cessare, creando non pochi problemi all’organizzazione del torneo, che certo non sembra star gestendo la situazione nel migliore dei modi.

Finora infatti solo chi ha giocato sul campo centrale dotato di tetto – ovvero i top player – è riuscito a scendere regolarmente in campo, con la conseguenza che ben quattro giocatori si ritrovano già al quarto turno, ovvero agli ottavi di finale – Sinner, Medvedev, Alcaraz e Paul – mentre tanti altri giocatori devono ancora disputare i loro incontri di secondo turno, compresi anche gli italiani Flavio Cobolli (contro Stan Wawrinka), Matteo Berrettini (contro Holger Rune) e Lorenzo Musetti (contro David Goffin).