Shanghai, Sinner e il matrimonio con Anna: Jannik se la ride, poi la rivelazione sulla Davis e sul gesto alla raccattapalle

Jannik Sinner continua a vincere. A Shanghai contro Etcheverry arriva la vittoria numero 61 della stagione per l’azzurro che ha saputo portare dalla sua parte un match in cui non ha giocato ai consueti livelli. Nel match contro l’argentino sono venuti fuori tutti i tornei e le partite giocate fino a questo momento con Jannik che è apparso poco lucido e molto stanco e in conferenza lui stesso ha ammesso che i tornei cominciano ad accumularsi.

Sinner: le parole su calendario e Coppa Davis

Sono 67 le partite che Jannik Sinner ha giocato in stagione fino a questo momento (tenendo in considerazione solo il singolare), un numero enorme considerato che ha dovuto saltare anche gli Internazionali di Roma per un infortunio e dopo la partita con Etcheverry è lo stesso Jannik a parlare di questo calendario così impegnativo con un riferimento alla Coppa Davis che apre qualche interrogativo in vista delle Finals di Malaga.

“Abbiamo tanti tornei da giocare, sarebbe stato ideale se dopo le ATP Finals non ci fosse stata in programma anche la Coppa Davis. E’ una delle prime cose che cambierei nel calendario. Credo che comunque molto dipenda dai giocatori, avrei potuto decidere di non giocare a Pechino e giocare solo qui. Capisco che alcuni giocatori abbiano la necessità di giocare quasi sempre, ma dal mio punto di vista abbiamo l’opportunità di scegliere. Ma alla fine siamo noi a decidere alcune cose”.

La rivelazione sul gesto verso la raccattapalle

Nel corso del match contro Taro Daniel al primo turno è diventato virale il gesto di Sinner nei confronti di una giovane raccattapalle che era stata colpita dal servizio del giocatore giapponese. E in conferenza c’è chi chiede a Jannik di quel gesto: “Questi ragazzi amano quello che fanno. Da ragazzino non ho mai fatto il ballboy perché non ero così preso dal tennis ma senza di loro non so se per noi sarebbe possibile giocare. Ci danno un grande aiuto. Quando ho visto l’espressione che ha fatto, ho capito che stava soffrendo quindi ho voluto controllare che stesse bene”.

Il matrimonio con Anna Kalinskaya

Negli ultimi giorni si è parlato molto del suo rapporto con la tennista russa Anna Kalinskaya e anche di un matrimonio in arrivo. E ovviamente i giornalisti non si sono lasciati sfuggire l’occasione per una domanda sulla vita personale: “Ho sentito quella notizia ed è una cosa nuova anche per me – dice ridendo – Non ho fatto nessuna proposta, non è successo niente. Ho letto quello che è stato scritto riguardo gli US Open ma sono notizie false. Non è successo niente di tutto questo”. E anche Anna ha voluto ribadire lo stesso concetto con una storia su Instagram: “Per fare chiarezza su queste voci false: non è assolutamente vero”. E anche lei mette l’emoticon della risata.