Szafnauer: "Vettel ha una grande etica del lavoro"

29-12-2021 20:28

Il team manager dell’Aston Martin Otmar Szafnauer ha elogiato Sebastian Vettel dopo la sua prima stagione alla guida del team britannico: “Vettel è stato brillante, è un uomo integro e lavora duro. Ha una grande etica del lavoro, non lascia nulla di intentato“.

“Agli ingegneri piace lavorare con lui, i meccanici lo amano come persona, è semplicemente un ragazzo genuino. Queste cose portano molto lontano nella vita, lo conosco da 15 anni e tutti parlavano di lui nello stesso modo in cui io ne sto parlando io ora. Non sono stato sorpreso, ma ero comunque felice che quello che pensavo di lui fosse confermato dalle sue azioni”.

