Szczesny allo scoperto sulla proposta del Barcellona: la risposta dell'ex Juventus

Il portiere, che un mese fa si era ritirato a 34 anni, è stato contattato dai blaugrana che hanno il problema di sostituire l'infortunato Ter Stegen

Ufficialmente è un “ni”, ufficiosamente è un sì che potrebbe diventare concreto tra meno di una settimana. Tek Szczesny è sempre più vicino al Barcellona, che ha la necessità di trovare un portiere per sostituire l’infortunato Ter Stegen.

Cosa ha detto Szczesny

Interpellato dal “Mundo Deportivo” sull’ipotesi Barca il polacco ha dichiarato di non poter dire nulla sull’argomento non volendo aggiungere altro all’augurio di pronta guarigione per Ter Stegen: “Spero solo che Marc recuperi presto, è un buon amico e un gran portiere, gli auguro il meglio”.

In Spagna danno l’affare per concluso

Facilmente comprensibile che se la sua decisione fosse stata quella di rifiutare non ci sarebbe stato motivo di fare misteri. Infatti secondo quanto riporta “El Chiringuito TV”, Wojciech Szczęsny avrebbe deciso di accettare l’offerta rinunciando all’idea di dire addio al calcio giocato, maturata soltanto un mese fa e confermata anche di fronte alle advances dell’Arsenal che lo avrebbe ingaggiato subito. Per il media spagnolo già la prossima settimana arriverà l’annuncio ufficiale. Secondo il Mundo Deportivo, poi, l’idea del Barcellona sarebbe quella di tamponare per il momento l’assenza di Ter Stegen con l’approdo di Szczesny fino al prossimo giugno, per poi tentare, nel mercato estivo, l’assalto a Diogo Costa, il portiere del Porto.

La Juve ci guadagna se il polacco dice sì

Solo sabato scorso, prima della gara con il Napoli, il polacco aveva salutato i tifosi della Juventus allo Stadium con tutti gli onori dopo il doloroso addio. Ventiquattr’ore dopo si è infortunato seriamente al ginocchio Ter Stegen. Stop di almeno otto mesi per il tedesco ed ecco che si apre la chance per Szczesny. Avendo lasciato il calcio e rescisso con i bianconeri non c’è alcun accordo da trovare tra i club, ma Szczesny quando ha rescisso ha firmato un contratto con una clausola che stabilisce che la buonuscita da due milioni di euro si annulla in caso di firma con un’altra squadra.