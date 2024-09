Szczesny ci ripensa? Il Barcellona vuole l’ex Juventus dopo il crack di Ter Stegen

Per rimpiazzare il tedesco infortunato il club catalano sta pensando al portiere polacco, che si è ritirato meno di un mese fa dopo aver rescisso il contratto con i bianconeri

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Il titolo sarebbe già pronto: “Tek is back”. Ritiratosi meno di un mese fa dal calcio giocato dopo aver rescisso il suo contratto con la Juventus, Wojciech Szczesny potrebbe tornare clamorosamente in campo: lo vuole il Barcellona, che pensa a lui per rimpiazzare l’infortunato Marc-André Ter Stegen.

Szczesny: l’addio alla Juventus e il ritiro

Lo scorso 27 agosto Wojciech Szczesny ha annunciato il ritiro dal calcio giocato, collegandolo a un calo di motivazioni dopo la rescissione di contratto avvenuta con la Juventus. “Il mio corpo si sente ancora pronto per le sfide, il mio cuore non più”, disse il 34enne portiere polacco, aggiungendo poi di rinunciare al calcio per dedicarsi maggiormente alla famiglia. Szczesny, però, potrebbe ritrovare le giuste motivazioni se a chiedergli di tornare in campo fosse un top club come il Barcellona…

Barcellona, Szczesny in pole per sostituire Ter Stegen

A lanciare la notizia è la spagnola Chiringuito Tv, secondo cui il Barcellona avrebbe composto una lista di portieri attualmente liberi sul mercato con i quali poter sostituire Marc-André Ter Stegen. Il nazionale tedesco ha subito un gravissimo infortunio durante la sfida col Villarreal, rimediando la rottura totale del tendine rotuleo: per lui stagione finita, per il Barça la prospettiva di affrontare l’intera annata, appena iniziata, con il secondo Iñaki Peña tra i pali.

Barcellona: poca fiducia nel secondo Peña, Szczesny la soluzione

Peña, 25 anni, ha debuttato nel Barcellona due stagioni fa, dopo essere stato promosso dal Barcellona B e aver vissuto una breve parentesi in prestito al Galatasaray. In totale, vanta appena 13 presenze con i blaugrana. La dirigenza avrebbe qualche dubbio sulla sua capacità di ricoprire un ruolo di tale responsabilità come quello di portiere titolare: ecco perché in casa Barcellona è spuntato fuori il nome dell’ex Juve Szczesny, al momento in vantaggio anche su altri numeri 1 attualmente liberi come Keylor Navas, svincolato dal Psg, e Loris Karius, reduce da due stagioni come riserva al Newcastle.