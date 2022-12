02-12-2022 13:16

La fase a gironi dei Mondiali sta per concludersi e va via via definendosi il tabellone della seconda fase, quella a eliminazione diretta. Agli ottavi di finale inizia infatti la fase in cui le partite sono secche e i match diventano duelli dentro-fuori. La griglia si è composta sulla base di accoppiamenti determinati da: posizione in classifica nel singolo girone e collocazione precisa in un punto del tabellone a eliminazione diretta che era già stato stabilito in precedenza. La prima di un girone affronta la seconda del girone successivo. Così per esempio la vincente del Gruppo A l’Olanda è stata abbinata alla seconda del Gruppo B, gli Usa. Mancano ancora dal collocare nel tabellone due delle principali favorite alla vittoria finale: Brasile e Portogallo, dopo di che tutto sarà più chiaro.





Quando si giocano le partite della eliminazione diretta

Il calendario dei Mondiali prevede queste date:

Ottavi di finale : dal 3 al 6 dicembre

: dal 3 al 6 dicembre Quarti di finale : dal 9 al 10 dicembre

: dal 9 al 10 dicembre Semifinali : il 13 e il 14 dicembre

: il 13 e il 14 dicembre Finale: 18 dicembre

Gli accoppiamenti del tabellone per gli ottavi di finale

Olanda-Usa

Argentina-Australia

Giappone-Croazia

TBD

Francia-Polonia

Inghilterra-Senegal

Spagna-Marocco

TBD

Tra le eliminazioni premature e inattese sicuramente quella del Belgio, numero 2 del ranking Fifa, quella della Germania che ha affrontato la competizione con poca personalità nonostante la quantità di talenti in squadra. Poi molto amara l’eliminazione del Messico, che è stato escluso a vantaggio della Polonia, vista l’assoluta parità tra le squadre, per avere ricevuto più cartellini gialli. Sono andate a un soffio da uno storico passaggio del turno l’Iran, eliminato proprio dagli Usa, sul filo di lana, l’Arabia Saudita che è riuscita addirittura a battere l’Argentina e il Costa Rica che nel convulso girone fatale alla Germania ha fatto 3 punti e per alcuni minuti dell’ultima partita è stata vicina alla qualificazione.

Il calendario completo dei Mondiali

