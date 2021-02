Tacconi choc: "Ho rischiato la sedia a rotelle, vorrei andare in Cina"

Come riportato da “Pomeriggio 5”, l’ex portiere della Juventus Stefano Tacconi ha confessato di essere stato male e di voler lasciare l’Italia, nonostante il disaccordo familiare: “Non ne abbiamo mai parlato, ma se avessi saputo che avrei messo a rischio il matrimonio andando in Cina, sarei partito prima. Scherzi a parte, c’è la possibilità che io vada, ma da solo, questione di un anno o qualche mese in più. Ho perso tanti amici, famosi e non, in questi ultimi mesi sono andati via Paolo e Diego. E allora mi è venuto il dubbio su quanto mi resta da vivere. Ho raggiunto una certa età e voglio riprendermi da punto di vista mentale”.

Tacconi anche recentemente non ha passato un bel momento: “Chiaramente spero di morire il più tardi possibile. Ho avuto un problema alla schiena. Non c’erano scelte. O mi operavo o rischiavo di finire sulla sedia a rotelle. La vecchiaia mi ha causato dei problemi al disco, è stato un problema abbastanza serio. Ho 64 anni e inizio anche a pensare al futuro perché alcune paure mi sono venute addosso”.

OMNISPORT | 20-02-2021 12:22