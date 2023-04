Taekwondo: Russia e Bielorussia ai Mondiali

La scelta di World Taekwondo presa sulla scia della decisione del CIO

Ai prossimi Mondiali di Taekwondo in programma a Baku a maggio saranno presenti anche atleti russi e bielorussi. La decisione della World Taekwondo è stata presa dopo la decisione del CIO.

“ll World Taekwondo Council – si legge nel comunicato stampa della stessa federaizone – si è riunito oggi (lunedì 3 aprile, ndr) per una riunione straordinaria al fine di discutere le raccomandazioni del Comitato Esecutivo del CIO per le Federazioni Internazionali sulla partecipazione neutrale di atleti e personale di supporto con passaporti russi o bielorussi. Il Consiglio ha ribadito i suoi appelli alla pace e la sua solidarietà alla comunità olimpica in Ucraina. World Taekwondo continuerà a supportare gli atleti ucraini per garantire loro la possibilità di partecipare agli eventi di Taekwondo”.

Gli atleti russi e bielorussi per poter partecipare non devono aver mai sostenuto l’invasione russa in Ucraina e in caso di vittoria non avranno né bandiera né inno nazionale.